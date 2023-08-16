



ХАМАС похвалил террористов, открывших огонь по солдатам ЦАХАЛа

Абед аль-Латиф аль-Каноа, представитель ХАМАС, похвалил террористов, которые открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа возле Шхема.



Он восхвалял "героев битвы, которые отражали вторжение в Шхеме сионистской оккупации и вели перестрелку с силами вторжения".



Силы ЦАХАЛа, охранявшие гробницу Иосифа в Шхеме, были встречены заблокированными дорогами, горящими шинами, а также артиллерийским огнем и зажигательными бомбами, которые были брошены в войска. По данным Красного Полумесяца, один араб из Палестинской автономии был тяжело ранен в результате обстрела ЦАХАЛа.



Представитель ХАМАСа отметил, что боевые действия арабов в Шхеме стали сигналом "смелости и демонстрации готовности нашего [палестинского] народа бороться с оккупацией и противостоять ее агрессии".



"Вторжение сионистской оккупации в города и лагеря [беженцев] не ослабит нашу [палестинскую] нацию и не остановит растущую волну оппозиции, но укрепит решимость нашей нации продолжать эту благословенную революцию", — сказал он.



В ходе операции ЦАХАЛа и пограничной полиции в районе Балата в Шхеме и недалеко от гробницы Иосифа была уничтожена лаборатория взрывчатых веществ, в которой находились семь готовых к использованию взрывных устройств.



