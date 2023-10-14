



ХАМАС поблагодарил Путина

ХАМАС заявил, что приветствует “неустанные усилия” России по прекращению нападения Израиля на Газу.



Об этом сообщил телеканал CNN, который отметил, что в заявлении ХАМАС выражается признательность за позицию президента России Владимира Путина относительно "продолжающейся сионистской атаки на наш народ".



По данным ХАМАС, Путин "отвергает блокаду сектора Газа, прекращение помощи и целенаправленные нападения на мирное население".



Напомним, что в некоторых видео о начале нападения ХАМАС на Израиль четко слышна русская речь.