



ХАМАС: по Израилю выпустили ракеты без боеголовок



Палестинские каналы, работающие ХАМАС, а также сторонники движения в социальных сетях начали продвигать новую версию того, что стояло за запуском ракет по израильской территории в прошлый четверг, 3 ноября.



По их словам, на запущенных ракетах не было установлено боеголовок, поэтому даже если бы они упали в районе близлежащих поселений, то не причинили бы никакого ущерба.



Также заявлено, что активисты, запустившие ракеты, которые были пойманы сотрудниками сил безопасности ХАМАСа, рассказали в ходе расследования, что они не принадлежат ни к одной из фракций, входящих в объединенную коалицию фракций в Газе.



Эти источники намекают, что за запуском могут стоять “пособники Израиля”, так как он послужил целям Израиля и позволил ему уничтожить важную военную цель.