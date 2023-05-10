



ХАМАС: ответ террористических группировок преподаст Израилю "главный урок"

Официальный представитель террористической группировки ХАМАС заявил, что Израиль увидит единый ответ террористических группировок, который "преподаст ему важный урок".



"Руководство сопротивления выложило на стол все варианты, исходя из оценки того, что противник напал в выбранное им время, чтобы вовлечь сопротивление в кампанию под названием "реакция на уничтожение" [подразумевается ликвидация главарей палестинского джихада]. И сейчас мы не говорим о преступлениях, которые враг намеревается совершить во время Марша флагов 18 мая", — сообщил ливанской газете "Аль-Ахбар" неназванный чиновник.



"Ответы не будут ограничиваться определенной фракцией, в них должны участвовать все фронты", — говорит представитель террористической группировки, контролирующей Газу.



Тщательно охраняемый Марш флагов в честь Дня Иерусалима становится все более острой проблемой для Израиля, привлекая десятки тысяч представителей национальной религиозной молодежи, чтобы отметить годовщину захвата Израилем Восточного Иерусалима во время Шестидневной войны 1967 года.



Ежегодное мероприятие вызывает опасения обострения напряженности в отношениях с палестинцами. Два года назад марш сыграл свою роль в развязывании короткой войны с базирующимися в Газе террористами, а в прошлом году на нем происходили спорадические столкновения, во время которых сотни участников скандировали "Смерть арабам" и другие расистские и исламофобские лозунги.

