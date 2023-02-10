



ХАМАС отвергает призывы успокоить ситуацию

Делегация террористической организации ХАМАС во главе с Исмаилом Ханийе завершила в Каире раунд переговоров с главой египетской разведки, состоявшихся после переговоров с делегацией руководства “Исламского джихада”. Чиновники ХАМАС сообщили ливанской газете “Аль-Ахбар”, что Исмаил Ханийе отказался работать над урегулированием ситуации, и потребовал, чтобы Египет оказал давление на Израиль для прекращения “провокаций против палестинцев”.



Египтяне сообщили ХАМАСу о желании США и международного сообщества сохранить спокойствие в районе Иудеи и Самарии и влиянии администрации Байдена на правительство Нетаниягу, направленное на отказ от шагов, которые приведут к “взрыву ситуации и началу новой интифады”. На этом основании Египет просил ХАМАС согласиться на нынешнее предложение США и прекратить теракты, но ХАМАС заявил в ответ: “Мы не будем сидеть сложа руки из-за действий двух министров-экстремистов, Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича”.



По вопросу о возвращении солдат ЦАХАЛа и пропавших без вести израильтян, удерживаемых ХАМАС в обмен на освобождение террористов, террористическая организация заявила, что завершение переговоров по этому вопросу поможет достичь спокойствия, а усиление давления может привести к эскалации конфликта.