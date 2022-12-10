



ХАМАС открыл выставку военной техники

Боевое крыло ХАМАСа открыло выставку самодельной военной техники в лагере беженцев Джабалия.

Она приурочена к 35-летию создания террористической организации.

На выставке показали ракеты S50 и M75, а также беспилотники Shehab и Ababeel. Все они использовались в 2014 и 2021 годах.

"Все, что вы видите, создано боевиками Аль-Кассам. Чтобы достичь этого этапа, потребовались годы. Боевики Аль-Кассам заплатили за это душами и кровью", - сказал официальный представитель ХАМАСа Мохаммад Абу Аскар в интервью Anadolu.

По его словам, ХАМАС готовится к потенциальным сражениям с Израилем.

"Палестинское сопротивление" должно быть готово защищать палестинцев повсюду в случае жесткой израильской агрессии против них и их святых мест", - добавил он.