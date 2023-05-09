Новости » Арабо-израильский конфликт
ХАМАС осудил операцию в Газе: Хание угрожает расплатой
09.05.2023 07:36 Ирина Демьянова

ХАМАС осудил операцию в Газе: Хание угрожает расплатой

Террористическая группировка ХАМАС ночью выпустила с заявление , осуждающее убийство Израилем трех командиров “Исламского джихада”.

Организация заявляет, что будет продолжать защищать палестинцев.

“Оккупанты усиливают свою агрессию против Газs и нацеливаются на тех, кто находится в безопасности в своих домах”, — говорится в сообщении.

Немного позже глава ХАМАС Исмаил Хание говорит, что действия Израиля принесут ему не безопасность, а скорее еще больше насилия.

“Враг ошибся в своих расчетах и заплатит за свое преступление”, — говорит он.

Он добавляет, что “сопротивление едино”, по-видимому, указывая на то, что его группа поддержит “Исламский джихад” в предстоящей битве или даже присоединится к нему.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы