ХАМАС осудил операцию в Газе: Хание угрожает расплатой
Террористическая группировка ХАМАС ночью выпустила с заявление , осуждающее убийство Израилем трех командиров “Исламского джихада”.
Организация заявляет, что будет продолжать защищать палестинцев.
“Оккупанты усиливают свою агрессию против Газs и нацеливаются на тех, кто находится в безопасности в своих домах”, — говорится в сообщении.
Немного позже глава ХАМАС Исмаил Хание говорит, что действия Израиля принесут ему не безопасность, а скорее еще больше насилия.
“Враг ошибся в своих расчетах и заплатит за свое преступление”, — говорит он.
Он добавляет, что “сопротивление едино”, по-видимому, указывая на то, что его группа поддержит “Исламский джихад” в предстоящей битве или даже присоединится к нему.