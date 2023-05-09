



ХАМАС осудил операцию в Газе: Хание угрожает расплатой

Террористическая группировка ХАМАС ночью выпустила с заявление , осуждающее убийство Израилем трех командиров “Исламского джихада”.



Организация заявляет, что будет продолжать защищать палестинцев.



“Оккупанты усиливают свою агрессию против Газs и нацеливаются на тех, кто находится в безопасности в своих домах”, — говорится в сообщении.



Немного позже глава ХАМАС Исмаил Хание говорит, что действия Израиля принесут ему не безопасность, а скорее еще больше насилия.



“Враг ошибся в своих расчетах и заплатит за свое преступление”, — говорит он.



Он добавляет, что “сопротивление едино”, по-видимому, указывая на то, что его группа поддержит “Исламский джихад” в предстоящей битве или даже присоединится к нему.

