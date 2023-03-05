



ХАМАС "остановил беспорядки на границе"

В последние несколько дней ХАМАС задержал несколько человек, которые хотели запустить зажигательные снаряды в самодельные взрывные устройства и возобновить столкновения вдоль границы с Израилем.



Первые признаки попыток возобновить беспорядки на границе с Газой, подобные "маршам возвращения", которые проводились в 2018 году, проявились в последние две недели. После военных операций в Шхеме, в ходе которых неделю назад были убиты 11 палестинцев, молодые жители Газы подожгли шины вдоль забора безопасности и устроили другие беспорядки.



ХАМАС позволил молодым людям выпустить пар, но чиновники ХАМАС понимали, что подобные инциденты могут выйти из-под контроля и что любое использование зажигательных снарядов и взрывных устройств может поставить сектор Газа на путь, кульминацией которого станут военные действия с Израилем.



Поэтому официальные лица ХАМАСа предупредили палестинцев, принимавших участие в беспорядках на границе, и потребовали, чтобы они на время прекратили их, как стало известно газет "Исраэль хайом". Источники сообщили, что ХАМАС не против народного сопротивления, но не хочет, чтобы оно было случайным и неорганизованным.



Палестинский источник сообщил, что если ситуация в Иудее, Самарии и Восточном Иерусалиме ухудшится в преддверии праздника Рамадан, ХАМАС больше не будет мешать людям, которые хотят устроить провокации и беспорядки в приграничной зоне.



"ХАМАС сейчас предпочитает тишину вдоль границы. Он надеется, что в Иудее, Самарии и в Иерусалиме не произойдет ничего серьезного, что заставит его вмешаться в ситуацию в Газе. Но если погибнут палестинцы или возникнут проблемы в мечети Аль-Акса, насилие может возобновиться".