



ХАМАС объявил о прекращении переговоров об освобождении заложников

ХАМАС объявляет о прекращении переговоров по поводу освобождения заложников, удерживаемых в Газе.



В террористической организации объявили, что идут на такой шаг из-за продолжающейся операции ЦАХАЛа в районе больницы Шифа в Газе.



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Ранее источник в американской администрации сообщил, что переговоры относительно потенциальной сделки относительно освобождения около 80 заложников, удерживаемых террористами в Газе, в обмен на освобождение палестинских заключенных продолжаются.