



ХАМАС обновил статистику по погибшим в Газе на 15 ноября

Министерство здравоохранения Газы, подконтрольное ХАМАСу, обновило статистику по погибшим в ходе наземной операции ЦАХАЛа, по состоянию на 15 ноября.



Уточняется, что число погибших возросло до 11 500 человек. По данным ведомства, в их число входят 4 710 детей и 3 160 женщин.



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Указанные цифры невозможно проверить. ХАМАС не раскрывает подробности о количестве ликвидированных террористов.