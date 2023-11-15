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ХАМАС обновил статистику по погибшим в Газе на 15 ноября
15.11.2023 21:41 Алина Груднева

ХАМАС обновил статистику по погибшим в Газе на 15 ноября

Министерство здравоохранения Газы, подконтрольное ХАМАСу, обновило статистику по погибшим в ходе наземной операции ЦАХАЛа, по состоянию на 15 ноября.

Уточняется, что число погибших возросло до 11 500 человек. По данным ведомства, в их число входят 4 710 детей и 3 160 женщин. 

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Указанные цифры невозможно проверить. ХАМАС не раскрывает подробности о количестве ликвидированных террористов.

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