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ХАМАС об ударах ЦАХАЛа: бомбардировки нас не остановят
25.09.2023 21:32 Алина Груднева

ХАМАС об ударах ЦАХАЛа: бомбардировки нас не остановят

Представитель ХАМАСа Хазем Кассем прокомментировал удары ЦАХАЛа в Газе в ответ на беспорядки на границе.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

"Бомбардировки не остановят нашу борьбу против сионистской оккупации. Наш народ и "сопротивление" продолжат поддерживать любую борьбу на всех аренах – это естественное право против оккупационной политики и блокады Газы", - возмутился он.

Ранее в ЦАХАЛе сообщили о том, что удары были нанесены по двум постам ХАМАСа в Газе.

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