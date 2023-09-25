



ХАМАС об ударах ЦАХАЛа: бомбардировки нас не остановят

Представитель ХАМАСа Хазем Кассем прокомментировал удары ЦАХАЛа в Газе в ответ на беспорядки на границе.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



"Бомбардировки не остановят нашу борьбу против сионистской оккупации. Наш народ и "сопротивление" продолжат поддерживать любую борьбу на всех аренах – это естественное право против оккупационной политики и блокады Газы", - возмутился он.



Ранее в ЦАХАЛе сообщили о том, что удары были нанесены по двум постам ХАМАСа в Газе.