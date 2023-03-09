



ХАМАС о теракте в Тель-Авиве: ответ на "преступления"

ХАМАС приветствовал теракт в Тель-Авиве, в результате которого ранения получили три человека.



"Стрельба на улице Дизенгоф — это первоначальный ответ на преступления сионистской оккупации, последним из которых стало убийство троих молодых людей сегодня утром", - сказано в заявлении.



В террористической организации пообещали, что "молодежь и герои сопротивления" продолжат нападения.



"Ответ на преступления и террор оккупации будет продолжаться до тех пор, пока он не будет устранен", - добавили террористы.





