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ХАМАС о теракте в Тель-Авиве: ответ на "преступления"
09.03.2023 21:58 Алина Груднева

ХАМАС о теракте в Тель-Авиве: ответ на "преступления"

ХАМАС приветствовал теракт в Тель-Авиве, в результате которого ранения получили три человека.

"Стрельба на улице Дизенгоф — это первоначальный ответ на преступления сионистской оккупации, последним из которых стало убийство троих молодых людей сегодня утром", - сказано в заявлении.

В террористической организации пообещали, что "молодежь и герои сопротивления" продолжат нападения.

"Ответ на преступления и террор оккупации будет продолжаться до тех пор, пока он не будет устранен", - добавили террористы.


 

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