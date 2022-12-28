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ХАМАС о будущем правительстве Израиля: "сопротивление" усилится
28.12.2022 20:50 Алина Груднева

ХАМАС о будущем правительстве Израиля: "сопротивление" усилится

ХАМАС недоволен формированием правительства, которое возглавит Биньямин Нетаниягу.

С критикой выступил лидер террористической организации Исмаил Ханийе.

По его словам, "сопротивление и единство являются приоритетами" палестинцев.

"Противодействие поселениям будет усиливаться и расширяться. Будет оказываться давление всеми имеющимися средствами, чтобы выкорчевать поселенцев со всех палестинских земель", – отметил он.

По словам Ханийе, ХАМАС воспользуется "новыми методами", чтобы бороться с расширением поселений.

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