



ХАМАС о будущем правительстве Израиля: "сопротивление" усилится

ХАМАС недоволен формированием правительства, которое возглавит Биньямин Нетаниягу.



С критикой выступил лидер террористической организации Исмаил Ханийе.



По его словам, "сопротивление и единство являются приоритетами" палестинцев.



"Противодействие поселениям будет усиливаться и расширяться. Будет оказываться давление всеми имеющимися средствами, чтобы выкорчевать поселенцев со всех палестинских земель", – отметил он.



По словам Ханийе, ХАМАС воспользуется "новыми методами", чтобы бороться с расширением поселений.