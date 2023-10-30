



ХАМАС не выпускает иностранцев из Газы

Как сообщает газета Telegraph, Израиль и Египет разрешили эвакуацию из Газы иностранных граждан. Однако этому препятствует ХАМАС.



Считается, что в настоящее время в Газе находятся 200 британских и 600 американских граждан, а также множество представителей других государств.



Джейк Салливан заявил, что египтяне готовы выпустить американцев и других иностранных граждан из Газы. Израильтяне не возражают против этого. Но ХАМАС препятствует их отъезду и выдвигает ряд требований.



Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон уже договорились о совместной работе по выводу британских и французских граждан из Газы и отправке дальнейшей помощи.