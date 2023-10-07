



ХАМАС не мечтал о таком успехе, это как “11 сентября” для Израиля – аналитик

Аналитик по Ближнему Востоку Ави Иссахарофф сообщил The Times of Israel в субботу, что беспрецедентное нападение на Израиль с суши, моря и воздуха является непреднамеренным ориентиром для отношений Израиля и ХАМАС, столь же важным, как нападения на США 11 сентября 2001 года.



“Я думаю, что они хотели похитить несколько человек, договориться о них, а не подвергаться угрозе их краха, к которому неизбежно приведет эта скоординированная атака”, – говорит Иссахаров. “Все знают, что Газа заплатит очень высокую цену”.



Любая прежняя политика сотрудничества с базирующейся в Газе террористической организацией “теперь неактуальна”, говорит он, и переговоры “за столом” больше не будут проводиться.



На вопрос, верит ли он, что северная граница Израиля станет еще одним фронтом в нынешней войне, он ответил, что пока неясно, планирует ли “Хизбалла” скоординированное нападение.



“Либо они прыгнут и будут очень глупыми, либо нет”, – говорит он. “Начало нового фронта с Израилем может привести к большим [израильтянам] жертвам, но в конечном итоге мы можем положить конец ХАМАСуи “Хизбалле”.



“Это 11 сентября [для Израиля], и если это не перерастет в крупную наземную операцию, это станет концом политической жизни этого правительства”, – говорит Иссахаров.