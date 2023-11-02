



ХАМАС не дает сотням украинцев выехать из Газы

На данный момент более 300-т граждан Украины находятся в Газе и хотели бы выехать, но не могут, поскольку боевики ХАМАС препятствуют эвакуации.



Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.



"Пока украинцам не удалось выехать, но есть живая очередь людей, которые хотят выехать – это довольно большое количество людей. Что касается украинцев… есть более 300-т украинцев, в основном это женщины и дети, которые жили в Газе и хотели бы выехать", - отметил Бродский в эфире Национального телемарафона.



По словам посла, контролирующая Газу террористическая организация ХАМАС препятствует выезду как палестинцев, так и иностранцев, однако под давлением международных институций начала выпускать иностранных граждан.



"Что касается Израиля, то мы не только не препятствуем, а мы призываем иностранных граждан выехать из Газы. К сожалению, ХАМАС препятствует выезду гражданских лиц из Газы, потому что ХАМАС пользуется гражданским населением как живым щитом. Надеюсь, что общие усилия позволят иностранным гражданам, в том числе и гражданам Украины покинуть Газу", - сказал дипломат.



Бродский также сообщил, что посольство Украины сформировало списки подлежащих эвакуации граждан, они были переданы израильской и египетской (принимающей) сторонам. В частности, у Израиля есть полная информация об украинцах, проживающих в Газе.



"Насколько я понимаю, потом будет организован выезд граждан Украины из Египта. Как вы знаете, сейчас граница между Израилем и Газой абсолютно закрыта, идет военная операция, поэтому единственная возможность выехать из Газы – это через Египет", - добавил посол.