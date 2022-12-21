



ХАМАС назвал "главным приоритетом" освобождение заключенных

Террористическая группировка ХАМАС заявила, что одним из ее "главных приоритетов" является освобождение заключенных из израильских тюрем.



Об этом говорится в заявлении, распространенном членом его политического бюро за границей Махером Салахом, сообщает MEMO.



"Мы никогда не пожалеем усилий, чтобы освободить наших заключенных и поддержать семьи заключенных и мучеников. Мы продолжим придерживаться наших принципов и никогда не откажемся от сопротивления до освобождения наших земель и возвращения в наши дома", - говорится в заявлении.