Террористическая организация ХАМАС прокомментировала массированный ракетный залп по Ашкелону.



"Мы осуществили масштабный ракетный удар", - сказали террористы.



По их словам, по Ашкелону было выпущено "сотни ракет" в ответ на бомбардировку ЦАХАЛа в Газе.





Footage of the rocket launches from Gaza towards Ashkelon at 5pm. pic.twitter.com/ArtIrLEEch