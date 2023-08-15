



ХАМАС: мы захватили разведывательный дрон ШАБАКа

ХАМАС утверждает, будто захватил израильский разведывательный беспилотник.



По данным террористической организации, это произошло, когда дрон разбился в Газе.



В ХАМАСе утверждают, будто речь идет об аппарате модели Orbiter 1. Такой беспилотный летательный аппарат эксплуатируется ШАБАКом.



Что примечательно, в Израиле информацию о крушении разведывательного БПЛА в Газе до сих пор не подтвердили.

⭕شاهد | القسام يستولي على طائرة مُسيَّرة للاحتلال من نوع "أوربيتر K1" كانت في مهمة استطلاع شرق غزة. pic.twitter.com/t0qJ4jblr6 — إذاعة الأقصى - عاجل (@Alaqsavoice_Brk) August 15, 2023