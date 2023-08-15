ХАМАС: мы захватили разведывательный дрон ШАБАКа
ХАМАС утверждает, будто захватил израильский разведывательный беспилотник.
По данным террористической организации, это произошло, когда дрон разбился в Газе.
В ХАМАСе утверждают, будто речь идет об аппарате модели Orbiter 1. Такой беспилотный летательный аппарат эксплуатируется ШАБАКом.
Что примечательно, в Израиле информацию о крушении разведывательного БПЛА в Газе до сих пор не подтвердили.
⭕شاهد | القسام يستولي على طائرة مُسيَّرة للاحتلال من نوع "أوربيتر K1" كانت في مهمة استطلاع شرق غزة. pic.twitter.com/t0qJ4jblr6— إذاعة الأقصى - عاجل (@Alaqsavoice_Brk) August 15, 2023
Инцидент, о котором идет речь, якобы произошел накануне. Тогда палестинцы в соцсетях объявили о том, что сбили израильский беспилотник.