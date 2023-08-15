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ХАМАС: мы захватили разведывательный дрон ШАБАКа
15.08.2023 15:05 Алина Груднева

ХАМАС: мы захватили разведывательный дрон ШАБАКа

ХАМАС утверждает, будто захватил израильский разведывательный беспилотник.

По данным террористической организации, это произошло, когда дрон разбился в Газе.

В ХАМАСе утверждают, будто речь идет об аппарате модели Orbiter 1. Такой беспилотный летательный аппарат эксплуатируется ШАБАКом.

Что примечательно, в Израиле информацию о крушении разведывательного БПЛА в Газе до сих пор не подтвердили.


Инцидент, о котором идет речь, якобы произошел накануне. Тогда палестинцы в соцсетях объявили о том, что сбили израильский беспилотник.

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