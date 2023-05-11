



ХАМАС: мы в одном строю с Исламским джихадом



В официальном заявлении организации ХАМАС, которое вышло сегодня , 11 мая, в полдень, пресс-секретарь Хазем Кассем заявил, что "сопротивление по-прежнему выполняет свою роль в отражении варварской сионистской агрессии против нашего народа в Газе и будет продолжать выполнять свой долг по защите нашего народа.



Мы подчеркиваем, что единые и скоординированные акции сопротивления через объединенный оперативный штаб сопротивления увеличивает силу политических и медийных достижений."



В своем заявлении представитель ХАМАС по сути подтверждает намерение продолжать борьбу с Израилем. По его словам, механизм координации между ХАМАС и "Исламским джихадом" работает, и между различными фракциями существует полное сотрудничество.



Можно предположить, что, несмотря на это заявление, ХАМАС на оперативном уровне воздержится от кооперации с "Исламским джихадом" не предпримет активных действий в виде обстрелов Израиля и тому подобного.