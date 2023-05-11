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ХАМАС: мы расширим атаки
11.05.2023 19:31 Алина Груднева

ХАМАС: мы расширим атаки

Представитель ХАМАС Абдель-Латиф аль-Кану пригрозил, что террористы усилят обстрел Израиля, если атаки ЦАХАЛа в Газе продолжатся.

По его словам, такой будет реакция в ответ "на агрессию" Израиля и ликвидацию замкомандира и командира ракетного крыла "Исламского джихада".

Он подчеркнул, что все террористические организации в Газе связаны и сотрудничают.

"Штаб объединенных операций будет продолжать действовать изо всех сил, чтобы сорвать цели оккупации и сорвать ее планы. Она столкнется с последствиями расширения своей агрессии против нашего народа и командиров", - пригрозил он.

Представителя ХАМАСа считает, будто Израиль "пребывает в состоянии замешательства и удивления" в связи с "подготовленностью" террористов.

 

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