



ХАМАС: "Мы повторим 7 октября снова и снова"

"Израиль - это страна, которой нет места на нашей земле", - заявил официальный представитель ХАМАС Гази Хамад в интервью ливанскому каналу LBCI news.



"Мы должны преподать Израилю урок, и мы будем делать это снова и снова. Это был только первый раз, будет и второй, и третий, и четвертый. Потому что у нас есть решимость бороться".



Он также сказал: "Существование Израиля - вот что является причиной всей этой боли, крови и слез. Это Израиль, а не мы. Мы - жертвы оккупации. И точка".

