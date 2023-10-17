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ХАМАС: мы поделили заложников на три группы
17.10.2023 12:56 Алина Груднева

ХАМАС: мы поделили заложников на три группы

Террористы ХАМАС поделили заложников, захваченных в Израиле, на три группы.

По словам представителя боевого крыла ХАМАСа Абу Убайды, в первую вошли пленники с двойным гражданством, во вторую - женщины, пожилые люди и дети, а в третью - солдаты ЦАХАЛа.

"Иностранцы — наши гости, и мы освободим их, как только позволят условия. Пленники едят именно то, что едим мы", сказал он.

Как сообщалось ранее, террористы утверждают, что удерживают в Газе примерно 200-250 заложников. По словам представителя террористической организации за рубежом Халеда Машаля, ХАМАС хочет обменять заложников на шесть тысяч террористов, содержащихся в тюрьмах Израиля.

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