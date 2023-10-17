



ХАМАС: мы поделили заложников на три группы

Террористы ХАМАС поделили заложников, захваченных в Израиле, на три группы.



По словам представителя боевого крыла ХАМАСа Абу Убайды, в первую вошли пленники с двойным гражданством, во вторую - женщины, пожилые люди и дети, а в третью - солдаты ЦАХАЛа.



"Иностранцы — наши гости, и мы освободим их, как только позволят условия. Пленники едят именно то, что едим мы", сказал он.



Как сообщалось ранее, террористы утверждают, что удерживают в Газе примерно 200-250 заложников. По словам представителя террористической организации за рубежом Халеда Машаля, ХАМАС хочет обменять заложников на шесть тысяч террористов, содержащихся в тюрьмах Израиля.