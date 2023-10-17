



ХАМАС: мы не похищали женщин и детей, это сделали криминальные элементы



Не менее 199 заложников находятся в плену у ХАМАСа в Газе. Чтобы не допустить их силового освобождения, они удерживаются вооруженными террористами и разбросаны по нескольким укрытиям в палестинском анклаве.



Некоторые из похищенных израильтян имеют также иностранное гражданство. Всего в плену находятся граждане более чем 30 стран.



В статье в New York Times, говорится, что командиры ЦАХАЛа и американской армии уже проводили в прошлом экстраординарные операции по спасению заложников. Однако в условиях хаоса в Газе и исходя из опасностей, которым подвергаются солдаты и заложники при наземном проникновении по сигналу ЦАХАЛа, такая операция в настоящее время представляется маловероятной.



На данный момент наиболее вероятным вариантом спасения похищенных является проведение дипломатических переговоров под руководством США и Катара. В ходе уже состоявшихся переговоров Катар выступает посредником между членами ХАМАС и американскими официальными лицами. Переговоры носят сложный характер, и в ходе переговоров с Катаром ХАМАС утверждает, что не направлял своих людей на похищение женщин и детей.



Высокопоставленный чиновник, знакомый с деталями переговоров, сообщил, что ХАМАС утверждает, что похитители женщин и детей - преступники, которые воспользовались прорывом ХАМАСа в поселения Юга Израиля.