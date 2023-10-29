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ХАМАС: мы бы не достигли успеха без Ирана и "Хизбаллы"
29.10.2023 14:58 Алина Груднева

ХАМАС: мы бы не достигли успеха без Ирана и "Хизбаллы"

Высокопоставленный представитель ХАМАСа подтвердил существенную поддержку со стороны Ирана и "Хизбаллы" в войне против Израиля.

Соответствующий комментарий он предоставил газете Financial Times.

По его словам, бойня, устроенная террористами 7 октября в Израиле, не была бы успешной без помощи "наших союзников - Ирана и "Хизбаллы"".

Также член ХАМАСа отметил, что террористическая организация не рассчитывала на решительный ответ со стороны Соединенных Штатов Америки.

"Мы сейчас видим вмешательство США в бой, а этого мы не ожидали", - посетовал террорист.
 

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