Новости » Арабо-израильский конфликт
ХАМАС мешает эвакуации гражданских из Газы
13.10.2023 12:04 Алина Груднева

ХАМАС мешает эвакуации гражданских из Газы

ХАМАС пытается предотвратить эвакуацию жителей из северной части Газы.

"Оккупация хочет вырвать нас с нашей земли. Мы говорим нашим людям: оставайтесь в своих домах и не покидайте их", - говорят террористы.

Накануне ВВС ЦАХАЛа разбрасывали листовки над Газой с требованием, чтобы жители Бейт-Лахии немедленно покинули свои дома и укрылись в отдаленных местах.

Житель Газы в беседе с The Times of Israel на условиях анонимности сообщил, что ХАМАС буквально не дает людям выехать.

"Когда они обнаруживают, что люди идут к своим машинам, они заставляют их вернуться назад", — сказал мужчина.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы