



ХАМАС мешает эвакуации гражданских из Газы

ХАМАС пытается предотвратить эвакуацию жителей из северной части Газы.



"Оккупация хочет вырвать нас с нашей земли. Мы говорим нашим людям: оставайтесь в своих домах и не покидайте их", - говорят террористы.



Накануне ВВС ЦАХАЛа разбрасывали листовки над Газой с требованием, чтобы жители Бейт-Лахии немедленно покинули свои дома и укрылись в отдаленных местах.



Житель Газы в беседе с The Times of Israel на условиях анонимности сообщил, что ХАМАС буквально не дает людям выехать.



"Когда они обнаруживают, что люди идут к своим машинам, они заставляют их вернуться назад", — сказал мужчина.