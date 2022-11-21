



ХАМАС: лишение разрешений на работу - нарушение прав человека





В конце оценки текущей ситуации координатор правительственных операций на территориях отказал сотням членов семьи террориста Мухаммада Мурада Сами Софа в выдаче разрешений на въезд, работу и проживание в Израиле.



В ответ на это пресс-секретарь ХАМАС Джихад Таха заявил, что "политика коллективного наказания, а также отказ в выдаче им разрешений на работу доказывают несостоятельность оккупационного режима".



ХАМАС обратился к международному сообществу с жалобой на Израиль после решения министра обороны Бенни Ганца отозвать сотни разрешений на работу и проживание у членов семьи террориста, совершившего теракт в промышленной зоне Ариэля.



Представитель ХАМАСа Джихад Таха сказал, что "политика коллективного наказания, принятая министром обороны против членов семьи мученика Мухаммада Сами Софа, а также отказ им в разрешении на работу - доказывают несостоятельность оккупационного режима".



Таха призвал правозащитные организации "осудить эту политику, которая нарушает самые основные стандарты прав человека", заявив, что она "отражает садизм и преступный расизм оккупации".



Более 200 000 палестинцев имеют различные разрешения на работу в Израиле. Из них 40 000 работают в поселениях Иудеи и Самарии, большинство из них заняты в строительстве.



Стандарты проверок безопасности для этих двух групп населения не одинаковы. К рабочим, пересекающим контрольно-пропускные пункты на территории Израиля, предъявляются более строгие требования. Так, если в Израиле разрешение на работу выдается только лицам в возрасте 27 лет и старше, если речь идет об одиноких людях, и лицам в возрасте 22 лет и старше, если речь идет о женатых людях, то в поселениях условия проще: даже одинокий человек в возрасте 18 лет и старше может въехать в поселения и работать в них.

