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ХАМАС: лишение разрешений на работу - нарушение прав человека
21.11.2022 09:18 Аркадий Бочаровский

ХАМАС: лишение разрешений на работу - нарушение прав человека


  
В конце оценки текущей ситуации координатор правительственных операций на территориях отказал сотням членов семьи террориста Мухаммада Мурада Сами Софа в выдаче разрешений на въезд, работу и проживание в Израиле. 

В ответ на это пресс-секретарь ХАМАС Джихад Таха заявил, что "политика коллективного наказания, а также отказ в выдаче им разрешений на работу доказывают несостоятельность оккупационного режима".

ХАМАС обратился к международному сообществу с жалобой на Израиль после решения министра обороны Бенни Ганца отозвать сотни разрешений на работу и проживание у членов семьи террориста, совершившего теракт в промышленной зоне Ариэля.

Представитель ХАМАСа Джихад Таха сказал, что "политика коллективного наказания, принятая министром обороны против членов семьи мученика Мухаммада Сами Софа, а также отказ им в разрешении на работу - доказывают несостоятельность оккупационного режима".

Таха призвал правозащитные организации "осудить эту политику, которая нарушает самые основные стандарты прав человека", заявив, что она "отражает садизм и преступный расизм оккупации".

Более 200 000 палестинцев имеют различные разрешения на работу в Израиле. Из них 40 000 работают в поселениях Иудеи и Самарии, большинство из них  заняты в строительстве.

Стандарты проверок безопасности для этих двух групп населения не одинаковы. К рабочим, пересекающим контрольно-пропускные пункты на территории Израиля, предъявляются более строгие требования. Так, если в Израиле разрешение на работу выдается только лицам в возрасте 27 лет и старше, если речь идет об одиноких людях, и лицам в возрасте 22 лет и старше, если речь идет о женатых людях, то в поселениях условия проще: даже одинокий человек в возрасте 18 лет и старше может въехать в поселения и работать в них.
 

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