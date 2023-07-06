



ХАМАС ликует из-за теракта в Самарии

Террористическая организация ХАМАС приветствовала теракт в Самарии, однако не взяла на себя ответственность.



Об этом сообщает интернет-издание "Аруц Шева".



ХАМАС подтверждает информацию о том, что террорист был ликвидирован. Служба тыла призвала жителей не выходить из своих домов до официального уведомления. Премьер-министр и министр обороны регулярно получают информацию с места нападения.



Глава регионального совета Самарии Йоси Даган побеседовал с командиром бригады "Самария", генералом Шимоном Сисо, после нападения со стрельбой возле Кедумим.



"Это нападение показывает, что террористические организации вновь и вновь пытаются нас убить. Граждане Израиля и, конечно, жители Самарии в настоящее время поддерживают солдат ЦАХАЛа и силы безопасности и требуют от правительства дать сокрушительный ответ террору. Мы должны дать им (палестинцам, - ред) понять, что нас здесь не сломить, мы никогда не сломимся. Правительство должно освободить ЦАХАЛ от оков и позволить ЦАХАЛу действовать на всей территории Иудеи и Самарии всеми силами, чтобы подавить волну терроризма и обеспечить безопасность всего государства Израиль", - отметил он.



