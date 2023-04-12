Новости » Арабо-израильский конфликт
ХАМАС: Израилю грозит крах из-за внутреннего кризиса
12.04.2023 18:40 Алина Груднева

ХАМАС: Израилю грозит крах из-за внутреннего кризиса

Заместитель главы политбюро ХАМАСа Салех аль-Арури прокомментировал внутренний кризис в Израиле из-за продвижения плана правовой реформы.

По данным 13 канала, такое заявление он сделал, выступая на конференции в Бейруте.

"Иерусалим скоро будет "освобожден". Единственная страна, которая заявляет, что сионистское образование должно быть искоренено, — это Иран. В Израиле никогда не было такой ситуации раскола, как сейчас", - сказал он.

По словам Арури, в ходе недавнего выступления премьер-министр Биньямина Нетаниягу обещал говорить о вопросах безопасности, "а сам говорил о внутренних делах".

"Сионистское образование разделено, и оно рухнет из-за внутренней борьбы. Это беспрецедентная ситуация", - добавил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы