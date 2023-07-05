



ХАМАС: Израиль потерпел позорное поражение в Дженине



Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Хания заявил, что "Израиль потерпел неудачу и поражение в Дженине, и испытывает чувство стыда и поражения. Враг должен немедленно прекратить агрессию".



Хания добавил, что "все единодушно поддержали сопротивление в Дженине , и героическая атака в Тель-Авиве и атака, происходящая по всей Иудее и Самарии, являются выражением воли, которую палестинский народ проявил в поддержку битвы в Дженине. Сопротивление - это призвание палестинского народа и его стратегический выбор, чтобы ответить на агрессию и победить оккупацию."



Несмотря на большое количество раненых в Дженине, Хания заявил, что "сопротивление преподало врагу тяжелый урок и нанесло ему большие потери. Ближайшие дни потрясут Израиль и заставят его пересмотреть свои действия, когда он планирует действовать против нашего народа".

