



ХАМАС: “Из-за авиаударов Израиля за последние сутки погибли 9 заложников”

Военное крыло террористической группировки ХАМАС сообщило, что за последние 24 часа в результате израильской бомбардировки Газы были убиты девять заложников, в том числе четверо иностранцев.



Бригады “Кассам” утверждают, что заложники были убиты, когда израильские военные нанесли удар по районам, где они удерживались.



Заявление было сделано на следующий день после того, как группа заявила, что в результате ударов были убиты 13 заложников, в результате чего общее число убитых заложников достигло 22.



Заявление не удалось проверить независимо. Израиль отверг предыдущие подобные заявления как пропаганду, заявив, что у него есть собственная информация.



Террористы ХАМАС, которые совершили беспрецедентное нападение на приграничные поселения Израиля, взяли в заложники примерно 150-200 человек во время нападения в прошлую субботу на юг Израиля, в том числе пожилых людей и детей.