



ХАМАС и ПА угрожают "фашистскому" правительству Нетаниягу

Официальные лица Палестинской автономии и ХАМАС прокомментировали приведение к присяге нового правительства в Израиле, возглавляемого Биньямином Нетаниягу.



Они угрожают противостоять ему и призывают усилить "народное сопротивление".



"Угрозы оккупации и ее нового крайне правого правительства нас не испугают. Мы подтверждаем, что будем оставаться непоколебимыми до тех пор, пока не будет создано палестинское государство и до нашей победы", – сказал так называемый премьер ПА Мохаммад Штайе.



Заместитель председателя ФАТХ Махмуд Алул заявил, что палестинцы готовы противостоять "самому правому сионистскому правительству", которое якобы "представляет опасность для Иерусалима, мечети Аль-Акса и всех палестинцев, а также израильтян арабского происхождения". Он призвал палестинцев объединиться, "чтобы противостоять этому правому фашистскому правительству".



Лидер ХАМАСа Исмаил Ханияей также сказал, что палестинцы будут противостоять новому израильскому правительству, поскольку не боятся "угроз". Он считает, что коалиция, возглавляемая Нетаниягу, усилит напряженность в регионе.



