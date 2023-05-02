Новости » Арабо-израильский конфликт
02.05.2023 16:34 Алина Груднева

ХАМАС и "Исламский джихад" взяли на себя ответственность за обстрел Израиля

ХАМАС и палестинский "Исламский джихад" взяли на себя ответственность за обстрелы Израиля из Газы, которые были осуществлены 2 мая.

Ракеты были выпущены по Сдероту и окрестностям.

"Это первая реакция на преступление, которая повлечет за собой еще больше реакции со стороны нашего народа на всех аренах", - отметили террористы.

Они подчеркнули, что останутся "верными крови наших мучеников и заключенных".

"Этот вопрос всегда будет оставаться приоритетным", - резюмировали террористы.
 

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