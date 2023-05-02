ХАМАС и "Исламский джихад" взяли на себя ответственность за обстрел Израиля
ХАМАС и палестинский "Исламский джихад" взяли на себя ответственность за обстрелы Израиля из Газы, которые были осуществлены 2 мая.
Ракеты были выпущены по Сдероту и окрестностям.
"Это первая реакция на преступление, которая повлечет за собой еще больше реакции со стороны нашего народа на всех аренах", - отметили террористы.
Они подчеркнули, что останутся "верными крови наших мучеников и заключенных".
"Этот вопрос всегда будет оставаться приоритетным", - резюмировали террористы.