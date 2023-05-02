



ХАМАС и "Исламский джихад" взяли на себя ответственность за обстрел Израиля

ХАМАС и палестинский "Исламский джихад" взяли на себя ответственность за обстрелы Израиля из Газы, которые были осуществлены 2 мая.



Ракеты были выпущены по Сдероту и окрестностям.



"Это первая реакция на преступление, которая повлечет за собой еще больше реакции со стороны нашего народа на всех аренах", - отметили террористы.



Они подчеркнули, что останутся "верными крови наших мучеников и заключенных".



"Этот вопрос всегда будет оставаться приоритетным", - резюмировали террористы.

