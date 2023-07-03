



ХАМАС и Исламский джихад: события в Дженине определят характер ответных действий



Объединенный штаб палестинских фракций в Газе выпустил заявление о военной операции в Дженине.



В заявлении говорится: "Сопротивление на всех аренах не позволит врагу причинить вред нашему народу. Продолжение агрессии в Дженине и поведение оккупации определят характер ответа сопротивления".



Кроме того, фракции призвали "бойцов на всех аренах подготовиться к ответным действиям, если оккупация решит продолжить свои преступления".



