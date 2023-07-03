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ХАМАС и Исламский джихад: события в Дженине определят характер ответных действий
03.07.2023 08:38 Аркадий Бочаровский

ХАМАС и Исламский джихад: события в Дженине определят характер ответных действий


Объединенный штаб палестинских фракций в Газе выпустил заявление о военной операции в Дженине.

В заявлении говорится: "Сопротивление на всех аренах не позволит врагу причинить вред нашему народу. Продолжение агрессии в Дженине и поведение оккупации определят характер ответа сопротивления".

Кроме того, фракции призвали "бойцов на всех аренах подготовиться к ответным действиям, если оккупация решит продолжить свои преступления".

 

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