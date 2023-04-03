



ХАМАС и Исламский джихад раскритиковали палестинцев за ифтар с солдатами ЦАХАЛа

Палестинские террористические группировки гневно отреагировали на кадры, на которых видные палестинцы с Иудеи и Самарии, которые устроили ифтар с несколькими офицерами Сил обороны Израиля.



Праздничная трапеза, устроенная в завершение дневного поста во время священного для мусульман месяца Рамадан, была организована в субботу вечером ведущими бизнесменами недалеко от города Хеврон на юге Иудеи и Самарии.



Среди приглашенных были несколько офицеров ЦАХАЛа из Координатора деятельности правительства на территориях (COGAT), органа министерства обороны, отвечающего за гражданские дела ПА.



Один из участников опубликовал в TikTok видео, на котором офицеры общаются с местными жителями, в том числе с несколькими людьми, которые считаются близкими к Палестинской администрации, с подписью “взаимная выгода”.



Видео вызвало бурю негодования среди палестинцев в социальных сетях и было быстро удалено.



Террористическая группировка ХАМАС опубликовала в воскресенье заявление, в котором осудила встречу как “совершенно неприемлемую нормализацию, которая противоречит ценностям нашей страны бойкотировать и противостоять террористическому режиму’.



“Такое поведение предает наследие наших храбрых мучеников, которое призывает к эскалации сопротивления и призыву к оружию”, — сказали в ХАМАС.



“Этот совершенно неприемлемый акт происходит на фоне преступлений оккупации и продолжающегося террора против нашего народа, — заявили в “Исламский джихад”. - Это нож в спину нашего храброго сопротивления”.

