



ХАМАС и Исламский джихад призывают усилить атаки против Израиля

Лидеры ХАМАС и палестинского "Исламского джихада" призвали к усилению атак против Израиля, особенно в Иудее и Самари.



Такой "призыв" прозвучал во время встречи Салеха аль-Арури, заместителя председателя политбюро ХАМАСа, и генерального секретаря "Исламского джихада" Зияда аль-Нахале. Об этом сообщает Jerusalem Post.



Встреча состоялась в субботу вечером, и на ней присутствовали несколько представителей двух группировок.



"Обе стороны подтвердили совместное сотрудничество в укреплении и активизации сопротивления нашего народа на всей территории Палестины перед лицом израильской оккупации и преступности. Они также подчеркнули важность сплочения сопротивления во всех его формах", - заявили в группировке ХАМАС по итогам встречи.



ХАМАС заявил, что обе стороны подчеркнули важность "противодействия сионистским схемам, направленным на подрыв сопротивления и ликвидацию дела палестинцев".



Между тем, Абу Обейда, представитель военного крыла ХАМАСа заявил, что рост напряженности и насилия в Иудее и Самарии стал самым значительным событием за последние 15 лет и будет иметь "стратегические последствия для будущего сионистского образования".