



ХАМАС и “Исламский джихад” приветствовали теракт возле Эли

Террористические группы ХАМАС и “Исламский джихад” восхваляют смертоносное нападение возле Эли как “естественный ответ” на “преступления оккупации”.

“Это естественный ответ на эскалацию и преступления оккупации против палестинского народа”, – заявил “Исламский джихад”.



“Реакция на преступления оккупации в лагере беженцев Дженин и штурм Аль-Аксы была быстрой”, – говорит ХАМАС.



Вчера шесть палестинцев были убиты в ходе рейда ЦАХАЛа на Дженин, а восемь солдат были ранены, когда в их автомобиль попала придорожная бомба.



Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.