Новости » Арабо-израильский конфликт
Хамас
20.06.2023 17:44 Наталья Богинская

ХАМАС и “Исламский джихад” приветствовали теракт возле Эли

Террористические группы ХАМАС и “Исламский джихад” восхваляют смертоносное нападение возле Эли как “естественный ответ” на “преступления оккупации”.
“Это естественный ответ на эскалацию и преступления оккупации против палестинского народа”, – заявил “Исламский джихад”.

“Реакция на преступления оккупации в лагере беженцев Дженин и штурм Аль-Аксы была быстрой”, – говорит ХАМАС.

Вчера шесть палестинцев были убиты в ходе рейда ЦАХАЛа на Дженин, а восемь солдат были ранены, когда в их автомобиль попала придорожная бомба.

Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы