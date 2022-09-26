



ХАМАС и "Исламский джихад" пригрозили эскалацией

Террористические организации в Газе пригрозили Израилю эскалацией, если восхождение евреев на гору продолжится во время праздников.

ХАМАС прокомментировал задержания участников беспорядков на Храмовой горе.

"Мы проинформировали все стороны, что продолжающиеся провокации и сопротивления станут взрывоопасной бочкой, которая подорвет ситуацию во всем регионе", - сказал Хазем Кассем, представитель ХАМАСа.

"Исламский джихад", в свою очередь, выразил готовность "ответить на любую агрессию".