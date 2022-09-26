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ХАМАС и "Исламский джихад" пригрозили эскалацией
26.09.2022 14:34 Алина Груднева

ХАМАС и "Исламский джихад" пригрозили эскалацией

Террористические организации в Газе пригрозили Израилю эскалацией, если восхождение евреев на гору продолжится во время праздников.  

 
ХАМАС прокомментировал задержания участников беспорядков на Храмовой горе.
 
"Мы проинформировали все стороны, что продолжающиеся провокации и сопротивления станут взрывоопасной бочкой, которая подорвет ситуацию во всем регионе", - сказал Хазем Кассем, представитель ХАМАСа.
 
"Исламский джихад", в свою очередь, выразил готовность "ответить на любую агрессию". 

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