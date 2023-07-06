



ХАМАС и Исламский джихад отказались от встречи с Аббасом

Террористические организации “ХАМАС” и палестинский Исламский джихад отказались присутствовать на экстренном совещании палестинских фракций, созванном председателем ПА Махмудом Аббасом. По сообщению Al-Jazeera, группировки отказались от приглашений в знак протеста против ареста их боевиков силами безопасности ПА.



В ответ на отказ двух движений член ЦК ФАТХ Аззам аль-Ахмед сказал: “ХАМАС чинит препятствия на пути проведения срочной встречи фракций в Каире”.



Он добавил, что египетское руководство приветствовало приглашение Аббаса провести эту встречу для обсуждения необходимости сотрудничества в укреплении “внутреннего палестинского единства перед лицом израильской агрессии”.



Аббас пригласил генеральных секретарей палестинских группировок провести экстренное совещание после двухдневной операции ЦАХАЛа, в результате которой 12 террористов погибли и около 120 получили ранения.



Пресс-секретарь председателя ПА Набиль Абу Рудейнех заявил в своем заявлении, что цель этого призыва - договориться "о всеобъемлющем национальном видении и сплотить ряды, чтобы противостоять израильской агрессии".



Отказ террористических группировок является еще одним признаком обострения напряженности между ними и партией, правящей на территориях, контролируемых ПА. В среду аль-Ахмед и другие официальные лица ПА попытались присутствовать на похоронах одного из террористов, убитых в ходе израильской контртеррористической операции в Дженине, но местные жители прогнали их, ругаясь и крича, чтобы они убирались.



ХАМАС и “Исламский джихад”, с другой стороны, призвали к “немедленным действиям по согласованию всеобъемлющего национального плана по противодействию израильскому проекту в Палестине”.



В совместном заявлении, опубликованном в четверг, два движения призвали к немедленному осуществлению этого плана, включая проведение встречи генеральных секретарей палестинских фракций в свете того, что было достигнуто в Дженине, и “эскалации сопротивления и его достижения на местах”.



Два движения заявили: “Достижение палестинского сопротивления в Дженине не было бы достигнуто без единства нашего народа и его бойцов на местах”.



В заявлении также содержится призыв ко всем национальным партиям “быстро действовать для решения предстоящих задач таким образом, чтобы это отвечало надеждам и чаяниям людей на освобождение и возвращение”.



