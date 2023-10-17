



ХАМАС и Исламский джихад: бомбили Тель-Авив в ответ на "резню"

ХАМАС и палестинский "Исламский джихад" взяли на себя ответственность за массированный ракетный обстрел центра и юга Израиля.



"Мы бомбили Тель-Авив в ответ на продолжающуюся резню в Газе", - сказано в заявлении ХАМАСа.



Также к аналогичному заявлению присоединились террористы "Исламского джихада".



Как сообщалось ранее, в результате массированного обстрела зафиксировано несколько прямых попадания в Сдероте. Одно из них пришлось на жилой дом. Также на открытой местности ракета рухнула в Явне, повредив линию электропередач.