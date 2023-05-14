



ХАМАС и “Хизбалла” не сдерживаются, они просто терпеливы – анализ

По согласованию со своим куратором – Ираном, две террористические организации выжидают, наращивая свои возможности.



Крайне важно, чтобы израильские политики понимали, что терпение Хамаса и “Хизбаллы”, а не израильское сдерживание, объясняет, почему они не присоединились активно к битве между Исламским джихадом и еврейским государством. Иран действительно терпеливо наращивает атакующие возможности ХАМАСа и “Хизбаллы” и пока не намерен тратить огромные инвестиции.



И преступление заключается в том, что под принципом “тишина за тишину” единственное, что делает Израиль в отношении этих масштабных программ, – это добросовестно регистрирует каждый оружейный зав.в банке-мишени.



Оружие, предназначенное для “Хизбаллы”, может быть уничтожено, если оно окажется в Сирии. В Ливане загадочно умирают люди, это правда. Но в открытых источниках нет сообщений о загадочных взрывах или других действиях в Ливане, которые указывали бы на то, что еврейское государство делает что-то существенное, чтобы предотвратить продолжающуюся модернизацию многих десятков тысяч ракет в управляемые ракеты.



Так что в эти дни Хамас сидел сложа руки и наблюдал за методами израильских операций против “Исламского джихада”, чтобы улучшить свои собственные вооруженные силы.



ХАМАС будет продолжать открыто испытывать свои ракеты, увеличивая дальность полета и вес боеголовок. Когда-нибудь ХАМАС представит управляемые ракеты, если они еще этого не сделали. ХАМАС будет совершенствовать и практиковать использование беспилотников. ХАМАС продолжит масштабные военные учения в рамках подготовки к “судному дню”.



А когда вступит в силу соглашение о прекращении огня с “Исламским джихадом”, они могут открыто начать производство ракет для следующего раунда.

Разрешение Газе построить морской порт или аэропорт не изменит их решимости подготовиться и, в конечном счете, принять участие в “судном дне”.

Для ясности: я поддерживаю улучшение экономического положения жителей Газы. Я думаю, что это хорошая идея разрешить как можно большему количеству жителей Газы работать в Израиле с учетом соображений безопасности.



Но я не питаю иллюзий, что эти израильские «пряники» каким-то образом помешают ХАМАСу выполнить приказ Тегерана о наступлении, когда этот день наступит. Израильские политики должны признать это. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу справедливо видит в Иране нашу экзистенциальную угрозу.

Но способность Израиля провести операцию против Ирана и последствия такой операции будут совершенно другими, если Израиль СНАЧАЛА уничтожит военный потенциал Хамаса и “Хизбаллы”.



Автор доктор Аарон Лернер, возглавляющий IMRA - Independent Media Review and Analysis.