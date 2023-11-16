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ХАМАС готов освободить всех таиландских рабочих удерживаемых в Газе
16.11.2023 10:56 Аркадий Бочаровский

ХАМАС готов освободить всех таиландских рабочих удерживаемых в Газе

ХАМАС пообещал освободить всех похищенных тайцев в случае заключения соглашения о прекращении огня.

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Тайские мусульманские политики сообщили, что получили от террористической  организации ХАМАС заверения в том, что все тайские заложники, находящиеся в Газе будут освобождены.

Это произойдет, однако, только в том случае,  если посредникам удастся добиться прекращения огня в боевых действиях в Газе.

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