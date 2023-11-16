



ХАМАС готов освободить всех таиландских рабочих удерживаемых в Газе

ХАМАС пообещал освободить всех похищенных тайцев в случае заключения соглашения о прекращении огня.



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Тайские мусульманские политики сообщили, что получили от террористической организации ХАМАС заверения в том, что все тайские заложники, находящиеся в Газе будут освобождены.



Это произойдет, однако, только в том случае, если посредникам удастся добиться прекращения огня в боевых действиях в Газе.