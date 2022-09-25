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ХАМАС - главе ШАБАКа: угрозы не пугают наш народ
25.09.2022 17:16 Александр Юзовский

ХАМАС - главе ШАБАКа: угрозы не пугают наш народ

Недавно глава ШАБАКа Ронен Бар направил предупреждение лидеру группировки "ХАМАС" подчеркнул, что тот должен обдумать свои шаги и решить, заинтересован ли он в реабилитации Газы.

"Яхье Синвару придется выбирать между реабилитацией Газы и путем сопротивления. И то, и другое нельзя делать одновременно", — заявил Бар.

В террористической организации ответили.

"Угрозы главы ШАБАКа Ронена Бара в адрес лидера Яхья Синвара не новы. Они не пугают ни наш палестинский народ, ни руководство сопротивления. Они отражают политический, военный тупик и безысходность", — сказал представитель "ХАМАСа" Фаузи Бархум.
 

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