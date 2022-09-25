



ХАМАС - главе ШАБАКа: угрозы не пугают наш народ

Недавно глава ШАБАКа Ронен Бар направил предупреждение лидеру группировки "ХАМАС" подчеркнул, что тот должен обдумать свои шаги и решить, заинтересован ли он в реабилитации Газы.



"Яхье Синвару придется выбирать между реабилитацией Газы и путем сопротивления. И то, и другое нельзя делать одновременно", — заявил Бар.



В террористической организации ответили.



"Угрозы главы ШАБАКа Ронена Бара в адрес лидера Яхья Синвара не новы. Они не пугают ни наш палестинский народ, ни руководство сопротивления. Они отражают политический, военный тупик и безысходность", — сказал представитель "ХАМАСа" Фаузи Бархум.

