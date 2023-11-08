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ХАМАС допустил две ошибки, устроив кровавую резню 7 октября
08.11.2023 20:21 Алина Груднева

ХАМАС допустил две ошибки, устроив кровавую резню 7 октября

Террористическая организация ХАМАС допустила два стратегических просчета, устроив кровавую резню 7 октября в Израиле.

Об этом говорится в аналитическом материале, опубликованном в City Journal.

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Во-первых, руководство ХАМАСа рассчитывало на то, что США прекратят поддерживать Израиль, если в ходе операции ЦАХАЛа в Газе погибнет достаточное количество палестинцев, которых террористы используют в качестве живого щита.

Во-вторых, ХАМАС предполагал, что в случае гибели большого количества мирных жителей Газы в войну вступит "Хизбалла" и ее покровитель Иран, открыв еще один фронт.

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