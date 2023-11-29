



ХАМАС держит женщин и детей в Газе в клетках

Женщины, похищенные с израильской территории и удерживаемые в заложниках ХАМАСом в Газе, содержались в клетках, сообщают израильские СМИ.



Это утверждение не первое: в дни, последовавшие за терактами 7 октября, на видеозаписях из Telegram-канала ХАМАСа было видно, что дети-заложники содержались в клетках большую часть времени, проведенного в плену.



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Террористы заставляли заложников писать письма, в которых те рассказывали о нормальных условиях содержания в плену. И потом размещали эти письма в своих социальных сетях.



Освобожденные заложники сообщают, что во время пребывания в плену им предоставляли ограниченное количество еды, но при этом не говорят о физическом насилии или пытках. Из тех небольших пайков, которые они получали - иногда в лучшем случае только рис и пита. Они также рассказали, что в последние две недели запасы провизии были на исходе.

