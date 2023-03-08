



ХАМАС: цена будет выше, чем Нетаниягу может себе представить





Ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с "Хизбаллой", сообщила сегодня утром (в среду), что Египет продолжает прилагать усилия, чтобы снизить уровень подстрекательства со стороны террористических организаций в Газе. Целью является избежать прямой конфронтации с Израилем.



Однако, согласно отчету, организация ХАМАС заявил, что "невозможно поддерживать мир, пока продолжается фашистская политика издевательств", предупредив при этом, что "конфронтация с Израилем близка как никогда, цена будет выше, чем Нетаниягу может себе представить".



Несмотря на возвращение делегации ХАМАС из Каира на прошлой неделе, после переговоров с официальными лицами в Египте, контакты между сторонами продолжаются. Согласно источникам в организации, движение возобновило свое предупреждение египетским посредникам, что "оно не будет стоять сложа руки, если враг перейдет красные линии, ситуация в секторе Газа не будет мирной, пока Израиль продолжает свои преступления на Западном берегу и в Иерусалиме."



Кроме того, источники в террористической организации объявили, что "продолжение действий Израиля, таких как иудаизация Иерусалима и снос домов, может привести к новому военному конфликту", а также направили предупреждение Итамару Бен-Гвиру, предостерегая его от продолжения "преследования заключенных и введения смертной казни".