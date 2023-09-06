



ХАМАС: цель - изгнать Израиль из Иудеи и Самарии

Текущей "политической целью" ХАМАСа является "изгнание" Израиля из Иудеи и Самарии посредством нападений.



Об этом в интервью "Аль-Джазире" сказал главарь военного крыла террористической организации в Иудее и Самарии Салех аль-Арури.



"Сопротивление — это не просто выражение гнева по поводу оккупации. Оно преследует, скорее, политическую цель в виде изгнания оккупационных властей из Иудеи и Самарии", - сказал он.



Аль-Арури похвастался тем, что террористическая организация составляет основу палестинского "сопротивления" благодаря своим "партизанским операциям" и войне на истощение.



"ХАМАС на сегодняшний день присутствует практически по всей Иудее и Самарии. А цель врага восстановить сдерживание посредством точечных ликвидаций является бредовой", - добавил он, приводя в пример лагерь беженцев в Дженине, который был разрушен в 2002 году, а на сегодняшний день является рассадником террора.

