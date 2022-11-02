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ХАМАС: борьба продолжится независимо от результатов выборов в Израиле
02.11.2022 12:04 Ольга Белозерова

ХАМАС: борьба продолжится независимо от результатов выборов в Израиле

Представитель ХАМАСа Хазем Касем заявил, что палестинский народ продолжит борьбу за освобождение независимо от результатов выборов в Израиле.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Сионистские выборы проводятся с целью управления незаконным образованием, основанным на агрессии и краже палестинской земли. Опираться на результаты выборов в сионизме - это политическая глупость", - говорится в заявлении Касема.

Член ХАМАСа отметил, что палестинцы "будут продолжать свою законную борьбу против сионистской оккупации при любом сценарии". 

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