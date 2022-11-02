



ХАМАС: борьба продолжится независимо от результатов выборов в Израиле

Представитель ХАМАСа Хазем Касем заявил, что палестинский народ продолжит борьбу за освобождение независимо от результатов выборов в Израиле.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Сионистские выборы проводятся с целью управления незаконным образованием, основанным на агрессии и краже палестинской земли. Опираться на результаты выборов в сионизме - это политическая глупость", - говорится в заявлении Касема.



Член ХАМАСа отметил, что палестинцы "будут продолжать свою законную борьбу против сионистской оккупации при любом сценарии".