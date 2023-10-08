



ХАМАС: бои идут в нескольких местах в Израиле

Террористическая организация ХАМАС объявила, что боевики продолжают бои против сил безопасности Израиля сразу в нескольких местах.



Соответствующее заявление было сделано утром, 8 октября.



По словам террористов, ожесточенные бои продолжаются в Офакиме, Сдероте, Яд-Мордехае, Кфар-Газе, Беэри и Кисуфиме.



Между тем, поступила информация о том, что ЦАХАЛу удалось освободить из плена террористов 50 заложников в Беэри. Военные подтвердили, что бои с террористами продолжаются.