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ХАМАС: бои идут в нескольких местах в Израиле
08.10.2023 10:23 Алина Груднева

ХАМАС: бои идут в нескольких местах в Израиле

Террористическая организация ХАМАС объявила, что боевики продолжают бои против сил безопасности Израиля сразу в нескольких местах.

Соответствующее заявление было сделано утром, 8 октября.    

По словам террористов, ожесточенные бои продолжаются в Офакиме, Сдероте, Яд-Мордехае, Кфар-Газе, Беэри и Кисуфиме.

Между тем, поступила информация о том, что ЦАХАЛу удалось освободить из плена террористов 50 заложников в Беэри. Военные подтвердили, что бои с террористами продолжаются.

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