



ХАМАС берет на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве

Террористическая организация ХАМАС взяла на себя ответственность за совершенный 4 июля теракт в Тель-Авиве, в результате которого пострадали восемь человек.



"Наш мученик Хоссейн Исса Хоссейн Халайла истек кровью во время героической операции в Тель-Авиве в рамках законной самообороны против продолжающейся сионистской резни в Дженине", — сказано в заявлении террористов.



Незадолго до нападения в Telegram-канале, связанном с террористической организацией, был обнародован разговор между Исмаилом Ханийе и Зиядом аль-Нахалой.



"Глава политбюро ХАМАСа обсудил во время телефонного разговора сегодня днем со своим братом аль-Нахалой, генсеком "Исламского джихада", курс и развитие продолжающегося конфликта в лагере беженцев в Дженине, варварскую агрессию, осуществляемую оккупационными силами, и цели, которые они стремятся достичь. Стороны высоко оценивают стойкость нашего народа и единство", - сказано в заявлении.

